Tunisie : La société civile appelle à l’urgence de publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution

Des membres de la société civile ont appelé mercredi à l’urgence de publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution.

Dans une déclaration conjointe, 17 associations expriment leur total soutien aux familles des victimes qui réclament la publication, dans les plus brefs délais, de la liste dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Les signataires réitèrent leur soutien à toutes les actions civiles et juridiques que les familles envisagent d’entreprendre, appelant les partis politiques et les organisations nationales à y adhérer.

Ils déplorent le peu de cas accordé par les structures publiques concernées aux nombreuses correspondances et procédures juridiques entreprises par les familles des martyrs et blessés de la révolution.

Le 6 avril dernier, le président du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, président de la commission des martyrs et blessés de la révolution Tawfik Bouderbala avait présenté au président de la République, le rapport final des travaux de la commission.

Le même rapport qui comporte la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution a été remis au président du parlement le 17 du même mois.

Selon le Comité, le chef du gouvernement a, lui aussi, reçu le rapport qui devait être publié dans le JORT, conformément au décret 1515 de l’année 2013 (article 6).

La déclaration est signée par, notamment, le Forum tunisien des libertés économiques et sociales, la Ligue tunisienne des droits de l’homme, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, le Labo’ démocratique, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, Le centre international de la transition démocratique, l’Association Yakadha pour la démocratie et l’Etat civil, Avocats sans frontières, l’Organisation mondiale contre la torture, l’Association des magistrats tunisiens, Nomade 08 et des associations actives à Deggache et El Hamma.