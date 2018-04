Tunisie – Municipales 2018 : Des listes candidates à Gafsa veulent y améliorer le climat d’investissement

Des listes partisanes et indépendantes candidates aux élections municipales dans certaines arrondissements municipaux du gouvernorat de Gafsa présentent dans leurs programmes plusieurs suggestions concernant la vie économque dans la région.

La liste du parti Ennahdha candidate pour l’arondissement de Gafsa ville estime que parmi les priorités de son programme d’action municipale, au cours de la prochaine étape, figurent l’amélioration du climat d’investissement en procédant à l’extension de la zone industrielle et son approvisionnement en gaz naturel, la création de cités de métiers destinées aux zones rurales et l’entretien des marchés quotidiens et hebdomadaires.

Il s’agit, également de mettre en place des points de vente permanents du producteur au consommateur, d’encourager l’écoulement du produit biologique et d’améliorer les capacités financières des municipalités en identifiant des sources permanentes pour augmenter leurs budgets.

La liste indépendante candidate pour le même arrondissement “Gafsa El jamila” ou “Gafsa la belle” veillera, selon son programme d’action, à ancrer la culture du paiement des taxes municipales, à réhabiliter les marchés municipaux et à en créer de nouveaux selon les besoins.

Le programme du parti Nidaa tounes (circonscription d’El Mdhnillah) préconise la mise en place d’une commission d’experts et de compétences chargée (commission) de mieux faire connaitre les réserves de la région en substances utiles et en produits de transformation, pour attirer les investisseurs. Le programme prévoit en outre de créer un centre de formation professionnelle répondant aux besoins des sociétés installées dans la région notamment la CPG et le groupe chimique.

La liste indépendante “seule main” candidate aux élections municipales de la circonscription El Ksar (gouvernorat de Gafsa) estime que l’attraction des investisseurs et l’amélioration de l’économie de la région passe par la consolidation et la promotion des industries traditionnelles à l’instar du textile, la céramique et la poterie, outre la création de projets privés dans le domaine de l’environnement.

En revanche, le programme électoral de la liste indépendante ” la gouvernance locale” pour la même circonscription vise à renforcer le tissu économique de la municipalité d’El Ksar à travers la création d’une zone industrielle spécialisée dans la transformation des produits agricoles et l’incitation des initiatives inscrites dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Le programme prévoit, également, l’incitation à la création de projets touristiques et culturels dans l’osais historique et la vielle ville.