Remettre la Méditerranée au cœur des priorités de la Tunisie

La Saison Bleue, née en Tunisie d’une initiative de la société civile et partagée par de très nombreux acteurs économiques, touristiques, universitaires, scientifiques, sportifs et culturels, des partenaires publics et privés, tunisiens comme internationaux et des ONG, promet d’être l’événement qui fera vivre le littoral tunisien bien au-delà des frontières d’un pays pour qui la mer est à la fois source de richesses, d’ouverture au monde et un enjeu stratégique majeur.

L’objectif est simple. Rassembler du 15 juin au 30 septembre 2018 sous un même label, celui de la Saison Bleue, de nombreuses initiatives ou manifestations mettant en valeur l’exceptionnel potentiel maritime de la Tunisie.

Portée par l’Alliance française de Tunisie, en partenariat, entre autres, avec l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), l’association Notre Grand Bleu (Monastir), Business & Decision et I&A, la Saison Bleue proposera en quatre mois un véritable circuit culturel, scientifique, économique, touristique, qui s’adressera directement à plusieurs centaines de milliers de participants. Ce sont plus de 150 manifestations de toute nature qui feront vivre cette Saison Bleue, tout au long des 1300 kilomètres de façade maritime, de Tabarka à Zarzis, en passant par les ports, les marinas, les cités maritimes, les festivals, les plages et les îles de la Tunisie bleue.

Une cinquantaine de sites, placés sur les 13 gouvernorats du littoral tunisien, ont déjà été identifiés, soit parce qu’ils disposent de manifestations aptes à être présentées sous le label Saison Bleue, soit parce que des activités pourraient y être proposées.

La Saison Bleue s’inscrit dans une démarche inclusive : les collectivités locales et les promoteurs d’événements pourront proposer des manifestations sur son site web (disponible à la fin du mois de mars). L’agenda des manifestations retenues sera publié mi-mai.

La Saison Bleue trouvera son point d’orgue fin septembre 2018 en organisant à Bizerte la première édition du “Forum méditerranéen de la Mer”, destiné à présenter les enjeux de la mer sous toutes ses composantes et à devenir le grand rendez-vous international récurrent qui fait aujourd’hui défaut sur le sujet.

A propos de l’Alliance française : L’Alliance Française Tunis est une filiale de la plus grande ONG culturelle au monde, présente dans 134 pays.

Basée à Menzah 6, elle a été inaugurée par le président de la République française Emmanuel Macron le 1er février 2018, et sera la première d’une série de 5 autres Alliances françaises qui ouvriront leurs portes en 2018 sur tout le territoire tunisien. Ses principales missions sont :

– Les cours de français, pour enfants et adultes de tous niveaux, avec une pédagogie et des supports spécifiques;

– La Médiathèque : un espace de 200m² regroupant plus de 3000 livres en langue française et 1500 ouvrages numériques

– Les manifestations culturelles : l’ingénierie culturelle : concevoir et produire de grands événements culturels à forte visibilité à l’échelle du pays (Saison Bleue…) et organiser une programmation d’événements culturels autour et dans les différents implantations de l’Alliance Française en Tunisie.