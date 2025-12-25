Grippe saisonnière : le Pr Riadh Daghfous appelle à accélérer la vaccination face au variant K

Le Pr Riadh Daghfous, directeur général du Centre national de pharmacovigilance, a renouvelé son appel à accélérer la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, en raison de la propagation rapide du variant K, une sous-souche du virus grippal A (H3N2). Intervenant ce jeudi 25 décembre 2025 sur les ondes de la Radio nationale, il a mis en garde contre une hausse progressive des cas dans les prochaines semaines et insisté sur l’urgence de se faire vacciner, en particulier pour les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques ainsi que les femmes enceintes. Tout en précisant que ce nouveau variant se caractérise surtout par sa forte contagiosité sans entraîner, à ce stade, de formes graves, le Pr Daghfous a appelé au respect strict des mesures de prévention, notamment le port du masque, l’aération des espaces clos et le lavage régulier des mains, afin de limiter la propagation du virus.