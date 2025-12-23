Renault Trucks Tunisie : une expérience exclusive au cœur du Sud pour valoriser une offre de transport à 360°

Ennakl Automobiles, représentant officiel de Renault Trucks en Tunisie, a organisé le Renault Trucks Exclusive Experience, un événement d’exception au cœur du Sud tunisien, réunissant clients, partenaires et acteurs clés du secteur du transport. Pensée comme une véritable immersion dans l’univers Renault Trucks, cette rencontre a permis aux participants de vivre une expérience complète, combinant essais camions en conditions réelles, ateliers commerciaux et techniques, ainsi que des moments d’échange et de convivialité dans un cadre authentique.

À travers cet événement, Ennakl Automobiles a réaffirmé la dynamique positive de Renault Trucks sur le marché tunisien des poids lourds. La marque a enregistré une performance commerciale solide, lui permettant de consolider une part de marché significative représentant environ 21 % de part de marché 16 tonnes et plus, positionnant ainsi Renault Trucks parmi les acteurs majeurs du secteur.

Au-delà des résultats commerciaux, le Renault Trucks Exclusive Experience a été l’occasion de mettre en valeur la stratégie globale de la marque, fondée sur une offre de transport à 360°. Celle-ci intègre des véhicules robustes et performants, des outils de gestion de flotte connectées via Optifleet, ainsi qu’une offre Après-Vente complète reposant sur la disponibilité des pièces de rechange d’origine, des contrats d’entretien sur mesure, et des services de maintenance préventive et corrective conformes aux standards du constructeur. Cette approche permet aux clients d’optimiser la disponibilité de leurs véhicules et de mieux maîtriser les coûts d’exploitation de leurs flottes.

Cet événement s’inscrit également dans la volonté d’Ennakl Automobiles de renforcer sa proximité avec les professionnels du transport, en allant à leur rencontre et en valorisant un engagement continu en matière d’investissement dans les infrastructures, de développement des compétences et de qualité de service.

Dans cette dynamique de croissance, Ennakl Automobiles poursuit le développement du réseau Renault Trucks en Tunisie. Après l’ouverture d’une première agence à Sfax (SAPL), Ennakl Automobiles prévoit de renforcer davantage la couverture géographique de la marque avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle agence à Sousse, afin de mieux accompagner les clients de la région du Centre.