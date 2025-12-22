Tunisie : la STEG ouvre les demandes pour l’échelonnement des dettes

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) commence à recevoir les demandes des clients souhaitant bénéficier des mesures facilitant le règlement de leurs dettes, et ce jusqu’au 31 mars 2026.

Selon Fathi Khalfaoui, directeur du recouvrement à la STEG, cette initiative vise à offrir une nouvelle opportunité aux clients n’ayant pas pu profiter du précédent échelonnement entre février et juin 2025, faute de dépôt de demande dans les délais impartis.

Les dettes seront rééchelonnées selon les capacités financières des clients, en tenant compte de leur situation économique et sociale. Ceux ayant déjà bénéficié d’un échelonnement peuvent également déposer une nouvelle demande pour profiter une seconde fois des facilités de paiement.

Cette mesure concerne les clients résidentiels dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 400 kWh, ainsi que certaines petites entreprises et groupements hydrauliques en difficulté pour régler leurs factures. La durée de remboursement peut atteindre sept ans, a rappelé Fathi Khalfaoui, qui a invité les clients à régulariser leurs dettes.