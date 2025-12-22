JCC 2025 : pourquoi le jury des longs métrages a boycotté la cérémonie de clôture

Le jury des longs métrages de fiction des JCC 2025 a expliqué son absence remarquée lors de la cérémonie de clôture par une décision collective fondée sur le respect de son rôle et de l’éthique qui lui est associée. Après plusieurs jours de délibérations approfondies et un travail mené bénévolement, les membres du jury ont été informés à la dernière minute que les prix seraient remis sans leur présence ni la lecture de leurs motivations, une pratique jugée contraire aux usages des grands festivals. Malgré des tentatives de dialogue et des propositions de compromis, aucune solution n’a été retenue. Estimant que cette mise à l’écart portait atteinte à l’intégrité du processus de sélection et à la liberté d’expression du jury, ils ont choisi, à l’unanimité, de ne pas assister à la clôture, affirmant ainsi leur attachement aux principes qui fondent la crédibilité et l’esprit des Journées cinématographiques de Carthage.