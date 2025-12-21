Tunisie : pluies éparses et baisse des températures attendues ce soir

Des conditions météorologiques instables marqueront la soirée et la nuit de ce dimanche 21 décembre 2025, avec un ciel souvent chargé et des averses éparses touchant principalement le nord du pays, le centre-est ainsi que la région de Sfax. Selon l’Institut national de la météorologie, ces pluies pourraient gagner en intensité par endroits, notamment sur les zones côtières du nord-ouest. Les températures connaîtront une légère baisse, oscillant entre 9 et 13 degrés durant la nuit, avec des minimales avoisinant les 6 degrés sur les reliefs de l’ouest. Les vents, de secteur ouest, souffleront avec une certaine vigueur sur le sud-est, tandis qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée à très agitée au nord et dans le golfe de Gabès, et relativement calme sur le reste du littoral.