Justice : peine allégée pour l’ex-président de l’Avenir sportif de Soliman

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de l’ancien député du Parlement dissous et ex-président de l’Avenir sportif de Soliman, Walid Jallad, tout en réduisant sa peine de prison de six à quatre ans.

Rappelons que le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier avait émis, en février 2023, un mandat de dépôt à l’encontre de Walid Jallad pour des accusations liées au blanchiment d’argent et à la trahison qualifiée.

Après son renvoi devant la chambre pénale spécialisée du Tribunal de première instance de Tunis, il avait été condamné à six ans de prison assortis d’amendes. Ayant fait appel de ce jugement, la Cour d’appel de Tunis a finalement décidé d’alléger la peine à quatre ans d’emprisonnement.