Alerte météo : orages et mer agitée sur les côtes tunisiennes cette nuit

La situation météorologique restera instable au cours de la nuit, avec un ciel très nuageux sur l’ensemble du pays et des pluies attendues dans la plupart des régions.

Ces précipitations seront parfois orageuses et localement abondantes, notamment sur les zones orientales du nord et du centre, appelant à la vigilance. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud, avec une intensité relativement forte près des côtes et faible à modérée ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée, rendant la navigation déconseillée. Les températures nocturnes oscilleront entre 8 et 10 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, et entre 11 et 14 degrés dans le reste du pays.