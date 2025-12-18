Kairouan : un homme de 47 ans pérît dans l’incendie de sa voiture

Un homme âgé de 47 ans a perdu la vie dans un tragique accident survenu sur la route reliant les délégations de Cherarda et Bouhajla, dans le gouvernorat de Kairouan, au niveau de la localité de Chaouihiya. Sa voiture a été entièrement détruite par les flammes. Les équipes de la protection civile sont intervenues pour éteindre l’incendie, récupérer le corps et le transférer au service de médecine légale de l’unité Al-Aghlabia à l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar. La justice a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.