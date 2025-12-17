Tunisie : prévisions météo pour mercredi 17 décembre 2025

Des brumes locales seront observées, mercredi matin, puis le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages seront progressivement denses sur les régions ouest du centre et du Sud, avec des chutes de pluies éparses et temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Est, relativement fort près des côtes et sur le Sud provoquant des phénomènes locaux de sables et de poussières et faible à modéré ailleurs.La mer sera peu agitée à progressivement agitée .

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés et seront aux alentours de 13 degrés sur les hauteurs, selon la même source.