Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé que, dans le cadre du mémorandum d’entente avec le ministère Hongrois des Affaires Étrangères et du Commerce, le gouvernement Hongrois, offre au titre de l’année universitaire 2026-2027, 250 bourses au profit des étudiants tunisiens.

Selon un communiqué du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ces bourses sont allouées pour poursuivre des études supérieures dans des universités publiques en Hongrie dans plusieurs domaines.

Les bénéficiaires de la bourse seront exonérés des frais d’inscription et profiteront d’une allocation mensuelle variant entre 110 euros pour les niveaux licence et mastère et 355 euros pour les quatre premiers semestres du cycle doctoral et 460 euros pour la deuxième phase du cycle doctoral (4 semestres).

Les étudiants sélectionnés bénéficieront également d’un logement universitaire ou d’une contribution aux frais d’hébergement, ainsi que d’une assurance médicale.

Selon le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 35 bourses seront octroyées aux étudiants de Licence, 15 pour les candidats au cycle OTM One-tier Master’s, 130 pour les candidats au Mastère et 70 bourses pour les doctorants.

Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le site web du programme de la bourse Hongroise (https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ )

Les candidats devront également s’inscrire en ligne auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique via le lien suivant : https://forms.gle/GU4bRZPrYdMVLLyo7

A noter que date limite de candidature est fixée au 15 janvier 2026 à 14h00 (heure de l’Europe Central).