Tunisie : condamnations à mort et à vie pour les auteurs du meurtre d’un chauffeur de taxi

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, hier, de lourdes condamnations à l’encontre de quatre personnes impliquées dans une affaire de meurtre survenue en 2024.

Une femme a été condamnée à la prison à perpétuité, tandis que son fils et l’ami de ce dernier ont écopé de la peine capitale, et un quatrième complice a été condamné à la réclusion à vie. Selon le dossier judiciaire, le groupe avait agressé un chauffeur de taxi âgé avant de tenter de dissimuler le crime dans une propriété abandonnée à Sidi Hcine, à l’issue d’un braquage violent. Les investigations de la police judiciaire avaient rapidement permis l’arrestation des suspects, dont l’un avait été intercepté alors qu’il tentait de fuir le pays.

Le tribunal a retenu à leur encontre plusieurs chefs d’accusation, notamment homicide volontaire, vol aggravé et participation à une association criminelle, et a ordonné qu’ils assument également les frais de justice.