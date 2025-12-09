Gaza : une nouvelle flottille internationale en préparation pour briser le blocus

Un nouvel élan international se prépare pour tenter de briser le blocus imposé à Gaza. Selon Wael Nouar, membre de la coordination de la Flottille de la Résilience, des consultations sont en cours pour lancer prochainement une nouvelle flottille, après que l’instance mondiale a validé le principe de son départ.

La date exacte ainsi que les ports d’embarquement restent encore à définir, mais les organisateurs affirment que cette édition sera plus importante, avec davantage de navires, de participants et de pays engagés. La commission internationale pour la levée du blocus confirme également que les préparatifs avancent rapidement afin d’armer un nombre significatif de bateaux dans le cadre d’une mobilisation pacifique destinée à dénoncer le siège de Gaza et l’occupation israélienne.

Cette annonce intervient quelques mois après le lancement d’une précédente flottille partie d’Espagne, de Tunisie, d’Italie et de Grèce, qui avait été interceptée par les forces israéliennes au large de Gaza.