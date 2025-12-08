Deux ans de prison et 6 000 dinars d’amende pour des appels à sa fiancée depuis un téléphone public ministériel

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a condamné un ancien employé d’un ministère à deux ans de prison avec sursis, assortis d’une amende de 6 000 dinars, pour avoir utilisé de manière illégale le téléphone fixe de son lieu de travail.

L’enquête a révélé qu’il se servait de la ligne professionnelle pour passer des appels personnels à sa fiancée et pour participer à des jeux via des serveurs vocaux interactifs. Lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il avait été révoqué de ses fonctions dès l’ouverture de l’enquête et que sa fiancée avait ensuite mis fin à leur relation. Le dossier a été définitivement clos après le prononcé du jugement de première instance.