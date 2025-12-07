« Promis le ciel » : le film tunisien d’Erige Sehiri remporte l’Étoile d’Or à Marrakech

Le film tunisien « Promis le ciel » d’Erige Sehiri a brillamment remporté l’Étoile d’Or lors de la 22ᵉ édition du Festival international du film de Marrakech, clôturée samedi 6 décembre.

Salué par le jury pour sa poésie rare et son regard profondément ancré dans la réalité, le long-métrage aborde avec finesse les défis de la migration irrégulière à travers l’histoire de trois femmes africaines réunies par le hasard en Tunisie, confrontées à un contexte social tendu et à la montée des discours hostiles. Inspiré de faits réels, le film met en lumière la solidarité, la vulnérabilité et l’humanité dans un climat marqué par les discriminations et les expulsions.

En plus de la récompense suprême, l’actrice ivoirienne Débora Nani a décroché le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans ce même film, confirmant la forte présence tunisienne dans un palmarès ayant attiré plus de 47 000 spectateurs et présenté plus de 80 œuvres cinématographiques du monde entier.