Voici les prix de l’huile d’olive en Tunisie

Le PDG de l’Office national de l’huile (ONH), Moez Ben Omar, a indiqué, samedi, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une journée d’information sur l’huile d’olive, que les prix, dans les huileries, se situent actuellement entre 11 et 14 dinars, le litre, selon la qualité de l’huile (extra vierge, vierge, ordinaire), la variété et la région de production.Cette journée est organisée par l’Ecole supérieure de Commerce de Tunis (ESCT-Université de la Manouba), à l’occasion de la Journée mondiale de l’olivier.

Il a ajouté que l’objectif de l’Office est de parvenir à un équilibre entre l’intérêt des agriculteurs et le pouvoir d’achat des consommateurs. Et de souligner que le rythme de la cueillette, du transport et de la collecte est en constante augmentation à mesure que la saison avance, précisant que les opérations de collecte sont assurées par les intervenants privés ou par l’Office qui a commencé, depuis novembre, à accepter des quantités directement des agriculteurs et des huileries.

Il a ajouté que le ministère de l’Agriculture accorde une grande importance à la commercialisation, maillon indispensable de toute la chaîne, à travers l’encouragement de la consommation locale mais aussi en veillant à diversifier les marchés d’exportation.

Il a également évoqué la croissance notable des exportations de l’huile d’olive biologique et de l’huile conditionnée au cours des dernières années, ce qui renforce la présence de l’huile d’olive tunisienne sur plus de 60 marchés internationaux.

Il convient de rappeler que l’ONH a commencé à acheter l’huile d’olive des petits agriculteurs depuis la mi-novembre 2025, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision relative à l’intervention de l’ONH pour l’achat de quantités d’huile d’olive pour la campagne 2025/2026.