Entrée gratuite aux aux musées, sites et monuments dépendants de l’AMVPPC dimanche 7 décembre

L’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) annonce samedi que l’accès aux musées, sites et monuments dépendants de cette institution sera gratuit, demain le 7 décembre 2025, à l’instar du premier dimanche de chaque mois.

La liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts ainsi que leurs horaires se trouvent sur le site officiel de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle.

Pour rappel, l’accès est gratuit est public les jours suivants:

– le premier dimanche de chaque mois

– le 18 avril qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des sites et monuments

– le 18 mai qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des musées.

– les jours fériés.