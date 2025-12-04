Tunisie primée au Prix de l’excellence gouvernementale arabe pour son projet éducatif

Le Prix de l’excellence gouvernementale arabe dans le domaine de l’éducation a été remis, ce jeudi au siège de la Ligue des États arabes au Caire, au ministère de l’éducation pour son projet “un système intégré pour la vie scolaire”.

Selon un communiqué du ministère, la Tunisie a été récompensée pour la meilleure initiative arabe de développement de l’éducation.

“Il s’agit d’un modèle complet d’intégration des technologies modernes dans l’enseignement, l’apprentissage et la vie scolaire qui repose sur la promotion des activités culturelles, artistiques et sportives, ainsi que sur l’accompagnement psychologique et pédagogique des élèves et la prise en charge des cas particuliers, via une plateforme numérique intégrée développée par le Centre national des technologies en éducation (CNTE), candidat du ministère à ce concours”, précise le communiqué.

D’après la même source, cette distinction traduit la reconnaissance arabe de la capacité du système éducatif tunisien à innover et à mettre en œuvre une stratégie globale basée sur la qualité, l’efficacité et la bonne gouvernance.

Le Prix de l’excellence gouvernementale arabe est une initiative régionale de premier plan lancée en 2019 en partenariat entre le gouvernement des Émirats arabes unis et la Ligue des États arabes.

Il vise à améliorer la performance des gouvernements arabes en consolidant la culture de la qualité, de l’innovation et de la bonne gouvernance, et en mettant en lumière les modèles réussis dans la région.

Le prix comprend plusieurs catégories dédiées aux projets et initiatives gouvernementales les plus impactantes et durables.