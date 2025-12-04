Tunisie : nuit froide et agitée avec une forte baisse des températures

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la Tunisie connaîtra ce jeudi 4 décembre 2025 une baisse notable des températures, qui varieront entre 4 et 8 °C dans les régions occidentales du Nord et du Centre, et entre 9 et 11 °C dans le reste du pays. Le ciel sera souvent très nuageux au Nord, avec des pluies éparses localement fortes sur les zones côtières nord, accompagnées par moments d’orages et de chutes de grêle par endroits. Des passages nuageux toucheront également les autres régions. Des vents de secteur ouest à sud-ouest souffleront fortement près des côtes et sur les hauteurs, modérés à relativement forts ailleurs, dépassant temporairement les 60 km/h sous forme de rafales, notamment lors des cellules orageuses. La mer sera très agitée à grosse au Nord, et agitée à très agitée sur le reste du littoral.