Tunisie – Alerte météo : Pluies abondantes et orages attendus dans ces régions

Temps pluvieux ce jeudi 04 décembre 2025 et demain vendredi, avec pluies provisoirement orageuses au nord et localement le centre. Ces pluies seront parfois abondantes à partir de ce soir notamment dans les gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba.

Les quantités de pluies attendues varieront entre 20mm et 40mm et pouvant atteindre 60mm, avec chute de grêle, selon un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent fort pouvant dépasser 70km/h sous forme de rafale au nord et dans les régions côtières et les hauteurs. Une hausse progressive des températures est attendue à partir de samedi, 06 décembre 2025.