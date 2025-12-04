Affaire du complot : arrestation d’Ahmed Néjib Chebbi

L’arrestation, le 4 décembre 2025, du militant historique et opposant politique Ahmed Néjib Chebbi a marqué un nouveau tournant dans la crise politique tunisienne. Interpellé à son domicile après sa condamnation à douze ans de prison dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État », il dénonçait depuis longtemps un procès « monté de toutes pièces » visant à réduire au silence les voix dissidentes.

Figure emblématique de l’opposition démocratique, fondateur du PDP et président du Front de salut national, Chebbi voit ainsi se resserrer l’étau sur les acteurs critiques du pouvoir. Cette interpellation survient dans un climat déjà tendu, seulement deux jours après l’arrestation de l’avocat et défenseur des droits humains Ayachi Hammami, lui aussi poursuivi dans le même dossier et condamné en appel à cinq ans de prison. Les deux hommes affirmaient que ces poursuites reposaient sur des motivations politiques.

Ensemble, ces arrestations successives renforcent les inquiétudes des organisations politiques et associatives, qui y voient une intensification manifeste de la répression et une volonté de neutraliser toute forme d’opposition structurée.