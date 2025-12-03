Tunisie : le matériel audiovisuel bientôt importé sans taxe douanière

L’Assemblée des représentants du peuple a validé, mercredi 3 décembre, la proposition n°103 visant à ajuster le régime fiscal applicable aux équipements utilisés dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel.

Adopté par 57 voix contre 34 et 8 abstentions, le texte instaure un taux fiscal unique de 7 % sur le matériel destiné à la production cinématographique, photographique et audiovisuelle pour les structures légalement déclarées. Il prévoit également une exonération totale des droits de douane pour l’importation d’équipements dédiés aux activités culturelles et audiovisuelles, un dispositif présenté comme un soutien aux institutions du secteur et aux nouveaux projets.

La ministre des Finances, Mechket Khaldi, a toutefois rappelé que le domaine bénéficie déjà d’avantages fiscaux, précisant que cette mesure relève d’un texte réglementaire et non de la loi de finances. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion de l’audiovisuel et d’encouragement de l’entrepreneuriat culturel, malgré certaines réserves exprimées par le ministère des Finances.