Tunisie : Kais Saïed promet un système de santé accessible à tous

Les efforts se poursuivent pour garantir aux médecins, au personnel paramédical et aux agents de la santé tous leurs droits surtout que le système juridique mis place depuis des décennies a conduit à cette situation inacceptable autant pour eux que pour nous”, a souligné lundi le président de la République, Kais Saïed.

Lors de son entretien avec le ministre de la santé, Mustapha Ferjani au Palais de Carthage, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance de travailler avec ardeur et sans relâche pour que le secteur de la santé publique, qui a été anéanti, soit accessible à tous dans toutes les régions de la République et ouvre des horizons vastes pour cette richesse humaine composée de médecins, de personnel paramédical et d’agents, d’autant plus que l’accès à la santé est un droit humain.

Dans une vidéo diffusée sur la page de la présidence de la République, Saïed a signalé que les charlatans et ceux qui prétendent le savoir n’apportent que le désordre et la corruption, sans espoir de réforme.

“Nous menons une guerre de libération sur tous les fronts et nous continuerons ce combat pour éradiquer les réseaux de corruption et nous n’accepterons jamais autre chose que la victoire jusqu’à ce que nous éliminions toutes ces conditions héritées par le peuple tunisien et que nous réalisions ses attentes dans toutes les régions du pays et dans tous les secteurs”, a-t-il assuré.

Il a également adressé ses salutations sincères à tout le personnel médical, paramédical et aux agents, louant leurs connaissances, leur dévouement et leurs sacrifices.

“Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’il existe une école médicale tunisienne qui brille dans le monde entier, car nous prêtons nos compétences à de nombreux pays, et ce ne sont pas eux qui nous prêtent”, a-t-il soutenu rappelant le rôle des médecins dans le mouvement national tunisien, tant femmes que hommes.

Selon un communiqué de la présidence, l’entretien a aussi porté sur l’avancement des travaux de construction de plusieurs hôpitaux, ainsi que le début de l’exploitation d’un centre de diagnostic à distance, permettant au patient d’éviter de se déplacer à l’hôpital. Les maladies sont diagnostiquées à distance et les ordonnances sont fournies au patient sur la base de ce diagnostic.