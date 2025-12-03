Télé-médecine : Kaïs Saïed suit le lancement du centre médical à distance

Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, mardi, 2 décembre courant, au palais de Carthage, avec le ministre de la santé, Mustapha Ferjani.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a été l’occasion de débattre de l’état d’avancement des travaux de construction de plusieurs établissements hospitaliers et d’évoquer le démarrage de la mise en exploitation du centre médical à distance.

Ce centre devra permettre aux patients d’éviter le calvaire des longs déplacements et d’obtenir un diagnostic à distance en vertu duquel sera prescrit un traitement médical adapté, lit-on de même source.