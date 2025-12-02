Tunisie : Prévisions météo du mardi 2 décembre 2025

Les conditions météorologiques de ce mardi 2 décembre 2025 seront marquées par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront parfois denses à l’extrême Sud-Est, où des pluies localement abondantes et temporairement orageuses sont attendues.

Des vents de secteur nord souffleront avec une intensité relativement forte à forte le long des côtes orientales, tandis qu’ils resteront faibles à modérés dans les autres régions.

La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Gabès, et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures, quant à elles, se maintiendront à des niveaux stables.