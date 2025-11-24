Tunisie : Chute thermique historique en 48 heures, une première depuis 33 ans

La Tunisie a connu, selon l’expert en développement et ressources hydriques Hussein Rahili, un épisode climatique exceptionnel marqué par un « changement climatique soudain » inédit depuis 33 ans. En l’espace de 48 heures seulement, le pays est passé d’une chaleur estivale à un froid quasi hivernal : les températures, qui atteignaient 37 °C le 26 octobre 2025, ont chuté brutalement pour frôler 0 °C et 3 °C. Rahili prévoit une poursuite de cette baisse accompagnée de précipitations importantes jusqu’à vendredi, soulignant l’impact direct de ces variations extrêmes sur les ressources hydriques. Malgré cette instabilité, la situation des barrages s’avère relativement meilleure que l’an dernier, avec un taux de remplissage compris entre 24,5 % et 25 %, soit un gain d’environ 132 millions de m³ par rapport à 2024. Les apports prévus, estimés entre 15 et 20 millions de m³, pourraient contribuer à atténuer le déficit hydrique. L’expert insiste toutefois sur l’urgence d’intégrer ces transformations climatiques rapides dans les stratégies nationales de gestion de l’eau.