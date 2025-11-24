Ben Arous : Action caritative au profit de 60 familles démunies à Boumhel

Le club “Léo-Lions” basé dans la délégation de Boumhel (gouvernorat de Ben Arous) vient de lancer une campagne caritative consistant à collecter des denrées alimentaires et des vêtements au profit de 60 familles démunies dans la région.

La responsable des programmes d’aides au sein du club, Maha Mkademi a indiqué à l’Agence TAP qu’il s’agit d’une initiative humanitaire visant à permettre aux bénéficiaires de faire face à la vague du froid, ajoutant que d’autres actions de solidarité sont prévues avant le mois de Ramadan.

“La collecte de vêtements et de produits de première nécessité se poursuivra jusqu’au 15 janvier”, a ajouté la même source.