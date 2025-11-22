Jendouba : Suspension des cours dans les établissements scolaires à Ain Draham

La commission de lutte contre les catastrophes naturelles et d’organisation des secours à Jendouba a décidé samedi de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires et les centres de formation relevant de la délégation d’Ain Drahem.

Cette mesure a été prise suite aux chutes de neige enregistrées, ce samedi à l’aube, sur les hauteurs de Ghardimaou et Ain Drahem.

Dans un communiqué publié sur le site web du gouvernorat de Jendouba, la commission de lutte contre les catastrophes a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance lors de la conduite de leurs véhicules.

Selon l’Institut national de météorologie, une baisse significative des températures accompagnée de précipitations neigeuses est attendue sur les régions de l’ouest, notamment, sur les hauteurs du gouvernorat de Jendouba.