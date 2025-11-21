Mois des dattes : un point de vente direct du producteur au consommateur à Tunis

Un point de vente des dattes du producteur au consommateur a été installé, jeudi, à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis, dans le cadre du mois des dattes organisé par le Groupement Interprofessionnel des Dattes (20 novembre-7 décembre).

Le directeur du groupement, Iyadh Ben Hamad a indiqué à l’Agence TAP que 40 petits producteurs de Kébili et Tozeur y exposent leurs dattes de qualité supérieure, dont le prix de vente est fixé à 7 dinars le kilogramme.

“L’objectif est de soutenir les petits agriculteurs dans la commercialisation de leurs produits et d’offrir au consommateur un bon aliment à un prix avantageux”, a ajouté la même source.