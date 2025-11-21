Météo Tunisie : rafales violentes et pluies orageuses attendues cette nuit au Nord

Selon la dernière mise à jour de l’Institut national de la météorologie, la nuit de vendredi s’annonce agitée sur le Nord du pays, où un ciel très nuageux donnera lieu à des pluies éparses, parfois abondantes et localement orageuses, surtout sur les zones côtières.

Le reste des régions connaîtra également des passages nuageux. Les vents d’ouest souffleront avec intensité près des côtes et sur les hauteurs, atteignant ponctuellement plus de 60 km/h lors des épisodes orageux. La mer sera très agitée à grosse au Nord et agitée à très agitée sur les côtes Est.

Par ailleurs, les températures baisseront nettement au cours de la nuit, oscillant entre 1 et 5 °C dans les zones occidentales du Nord et du Centre, et entre 6 et 10 °C ailleurs dans le pays.