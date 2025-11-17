Ooredoo Tunisie relance son initiative nationale de reforestation

Dans le cadre de son programme RSE « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie annonce la poursuite et le renforcement de ses efforts environnementaux à travers la relance d’une vaste campagne dédiée à la reforestation et à la restauration des espaces naturels touchés par les incendies.

En 2023, Ooredoo a lancé une première opération majeure avec la reforestation de 70 hectares à Bargou, une zone sévèrement frappée par les feux de forêt. L’initiative a obtenu un écho très positif et a valu à l’entreprise une reconnaissance nationale en matière de RSE.

En 2024, Ooredoo a dévoilé un nouveau projet ambitieux portant sur 100 hectares à Béja, également fortement endommagée par les incendies. À ce jour, 100 hectares ont été reboisés entre Bargou et Béja, représentant une étape clé dans cet engagement pluriannuel.

Cette année, Ooredoo poursuit son action avec la reforestation supplémentaire de 30 hectares dans la région de Béja, affirmant ainsi sa volonté de contribuer activement aux efforts nationaux de restauration forestière.

Une campagne environnementale renouvelée

À l’approche de la Journée Nationale de l’Arbre, et dans un contexte marqué par une forte préoccupation environnementale, Ooredoo lance une nouvelle campagne pour sensibiliser à la nécessité urgente de restaurer les zones ravagées par les incendies.

Cette campagne vise à mobiliser le public, renforcer l’engagement citoyen et mettre en lumière les efforts continus de l’entreprise pour soutenir la nature tunisienne.

« La restauration des zones détruites par les incendies est un impératif national et un engagement que nous assumons avec responsabilité », souligne Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie. « À travers notre programme RSE Tounes T3ich, nous soutenons des actions concrètes pour redonner vie à nos forêts. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus vert pour la Tunisie. »

Ooredoo Tunisie continuera de renforcer ses initiatives environnementales dans le cadre de « Tounes T3ich », en collaboration avec les autorités nationales et les partenaires locaux, afin de préserver la biodiversité et restaurer les zones sinistrées.

L’entreprise affirme plus que jamais son rôle d’acteur engagé pour un futur durable et résilient.

Lien Video : https://www.youtube.com/shorts/bUWMw3Iz0oU?feature=share