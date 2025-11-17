Natation : Ayoub Hafnaoui reprend l’entraînement au Qatar après sa suspension

Ayoub Hafnaoui, champion olympique tunisien, a fait son retour dans les bassins en rejoignant le Qatar, où il s’entraîne désormais au sein de l’académie fondée par l’ex-nageur Ahmed Mathlouthi.

Comme l’a indiqué Adam Ayari, directeur technique d’une académie privée de natation, Hafnaoui a été invité à s’y préparer après avoir purgé une suspension de 21 mois pour violation des règles antidopage.

Ce nouveau cadre d’entraînement doit lui permettre de retrouver son meilleur niveau et d’aborder sereinement les prochaines compétitions internationales.