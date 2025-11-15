Médenine : Vers la création de la première société communautaire spécialisée dans l’artisanat

Une nouvelle société communautaire baptisée “Al Assala” spécialisée dans le secteur de l’artisanat sera, bientôt, créée à Ben Guerdan (gouvernorat de Médenine).

Le délégué de Ben Guerdane, Sami khlif a a souligné qu’il s’agit de la première entreprise communautaire locale composée d’artisanes professionnelles œuvrant dans différentes métiers de l’artisanat (laine, cuir, tapisserie, textile, tissus,..).

Il a ajouté à l’Agence TAP que deux autres sociétés communautaires seront, prochainement, autorisées à exercer leurs activités. Elles sont spécialisées dans les domaines de l’environnement et le recyclage des déchets cartons et plastiques.

« Ces projets devraient permettre aux artisanes de promouvoir leurs produits et de réduire la pollution des déchets en carton et en plastique dans la région », a estimé la même source.