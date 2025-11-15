Gaza sous les pluies : l’UNRWA alerte sur une catastrophe humanitaire imminente

L’UNRWA a lancé samedi un nouvel appel urgent alors que de fortes pluies aggravent dramatiquement la situation déjà critique dans la bande de Gaza.

Selon l’agence onusienne, des milliers de familles, déplacées par plus de deux ans de guerre, tentent de se protéger comme elles peuvent, souvent dans des tentes improvisées incapables de résister aux intempéries. L’UNRWA souligne que des abris adaptés sont indispensables pour affronter l’hiver et affirme disposer du matériel nécessaire, tout en appelant à ce qu’il soit autorisé à entrer immédiatement dans l’enclave assiégée.

L’organisation prévient que le système de basse pression qui frappe actuellement le territoire risque d’avoir des conséquences dévastatrices sur les populations déplacées. Elle indique par ailleurs que des démarches internationales sont en cours afin de faire pression sur l’occupation israélienne pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire.