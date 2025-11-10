Égypte : le chanteur Ismaïl El-Laithy décède à 34 ans après un terrible accident

Le chanteur populaire égyptien Ismaïl El-Laithy est décédé à l’âge de 34 ans à la suite d’un grave accident de la route survenu sur l’autoroute désertique.

Transporté d’urgence à l’hôpital après la collision, l’artiste y a passé plusieurs jours dans un état critique avant de rendre son dernier souffle. Victime de graves blessures, notamment des hémorragies au niveau de la bouche, du nez et du crâne, il était plongé dans le coma depuis l’accident.

Sa disparition soudaine a profondément choqué le public et les amateurs de musique populaire en Égypte, qui pleurent la perte d’une voix montante de la scène artistique.