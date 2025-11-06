Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Chutes de pluies provisoirement orageuses, cette nuit, sur les régions de l’extrême Nord-Ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Elles concerneront par la suite le reste des régions du Nord et localement le centre devenant parfois diluviennes sur les régions de l’extrême Nord avec chutes de grêles par endroits limités.

Le vent soufflera du secteur Nord au Nord et du secteur Est au Sud relativement fort près des côtes et faible à modéré Sur le reste des régions. Il sera intensifié dépassant la vitesse de70 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera très agitée au Nord et agitée dans le reste des côtes. Les températures nocturnes seront comprises généralement entre 16 et 21 degrés et seront aux alentours de 13 degrés sur les hauteurs Ouest.