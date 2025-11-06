La situation météorologique sera favorable, jeudi, à la chute de pluies, temporairement orageuses, aux régions de l’extrême nord-ouest, d’après un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations concerneront, progressivement, le reste des régions du nord, et localement, le centre, cette nuit, et vendredi.

Les pluies seront, parfois, abondantes, notamment à l’extrême nord, et les quantités varieront entre 20 et 40 ml, avec chute de grêles par endroits.

Le vent soufflera fort, avec une vitesse qui dépasse les 70 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses.

Les températures seront en baisse, vendredi, dans les régions du nord et du centre, et les maximales se situeront aux alentours de 15 degrés sur les hauteurs et entre 18 et 23 degrés, ailleurs.