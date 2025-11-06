Pluies abondantes : le ministère de l’Agriculture appelle les agriculteurs à la vigilance

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les agriculteurs, à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs bétails, ainsi que leurs machines et équipements agricoles, en prévision des pluies abondantes attendues durant cette nuit et demain vendredi.

Dans un communiqué publié jeudi 06 novembre 2025, le ministère a appelé les agriculteurs à placer leurs équipements loin des cours d’oueds et de vérifier la solidité de l’installation des serres en prévision des fortes rafales de vent.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera favorable cette nuit et demain vendredi 7 novembre 2025, à des chutes de pluies provisoirement orageuses sur les régions de l’extrême Nord-ouest. Ces pluies concerneront progressivement le reste des régions du Nord et localement du Centre.

Les précipitations seront parfois fortes, notamment sur les régions de l’extrême Nord, selon un bulletin de suivi publié par l’INM.

Les quantités de pluies les plus importantes varieront entre 20 et 40 millimètres (mm), avec des chutes de grêles par endroits limités, et le vent soufflera fort, dépassant provisoirement les 70 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition des cellules orageuses.