L’OMCT Tunisie suspendue pendant 30 jours : inquiétude pour la société civile

Le bureau de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) en Tunisie a annoncé, ce mercredi 5 novembre 2025, avoir reçu un procès-verbal de notification d’une ordonnance sur requête ordonnant la suspension de ses activités pour une période de trente jours à compter de cette date.

Durant cette suspension, l’OMCT ne pourra plus assurer son rôle d’assistance directe aux victimes de torture ni à leurs familles, et mettra temporairement fin à l’ensemble de ses actions. L’organisation déplore une décision qui s’inscrit, selon elle, dans une série de mesures visant plusieurs acteurs de la société civile tunisienne.

Tout en réaffirmant son attachement aux principes de l’État de droit, l’OMCT Tunisie a indiqué son intention d’engager les démarches juridiques nécessaires pour contester cette décision et défendre la continuité de ses missions humanitaires.