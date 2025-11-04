Tunisie : Prévisions météo du mardi 4 novembre 2025

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du mardi 4 novembre 2025 sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Des nuages parfois denses donneront de faibles pluies sur l’extrême nord-ouest et localement sur le sud-est en matinée, avant de se disperser dans la journée.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera assez fort près des côtes orientales et faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée au nord et houleuse sur les autres côtes.

Côté températures, elles resteront stables, oscillant entre 18 et 23 °C sur les régions ouest du nord et du centre, et entre 24 et 28 °C sur le reste du pays.