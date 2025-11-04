Super-Lune 2025 : la plus grande et brillante pleine lune à observer en Tunisie

Le mercredi 5 novembre 2025, la Tunisie pourra admirer un spectacle céleste exceptionnel : la pleine lune, surnommée « Lune du Castor », sera la plus grande et la plus lumineuse de l’année.

Selon l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), la Lune atteindra son illumination maximale à 14h19 (heure de Paris, soit 15h19 en Tunisie), se trouvant à seulement 356 830 km de la Terre, une distance record pour une pleine lune cette année. Grâce à cette proximité, elle paraîtra jusqu’à 8 % plus imposante et 14 à 16 % plus brillante qu’une pleine lune classique. Même si le pic aura lieu en début d’après-midi, l’observation sera idéale en soirée ou durant la nuit suivante, dans un ciel clair, sans besoin d’instruments particuliers. Ce phénomène, ancré dans les traditions amérindiennes, tire son nom de l’activité intense des castors à cette période de l’année.

La super‑Lune de novembre s’inscrit également dans une série de trois super‑lunes cet automne 2025, offrant aux passionnés d’astronomie en Tunisie plusieurs rendez‑vous spectaculaires avec notre satellite naturel.