Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des nuages sont parfois denses au sud est et au centre avec pluies éparses et provisoirement orageuses. Vent de secteur nord ouest au nord et au centre et de secteur est au sud relativement fort près des côtes et faible à modéré dans le reste des régions.

Mer très agitée au nord et agitée sur le reste des côtes. Les températures seront comprises généralement la nuit entre 16° et 20° et aux alentours de 13° sur les hauteurs ouest et atteindront 22° au sud ouest.