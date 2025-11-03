Le Qatar menace de couper ses livraisons de gaz à l’Europe

Le ministre d’État qatari chargé des affaires énergétiques, Saad ben Sherida Al-Kaabi, a brandi la menace de suspendre les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe si l’Union européenne maintient son nouveau « Tigre de la durabilité et de la diligence raisonnable », un texte imposant aux grandes entreprises de corriger les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et l’environnement.

Intervenant lors de l’ouverture du salon international du pétrole d’Abou Dhabi (ADIPEC), le ministre a affirmé que ce cadre législatif européen représente une ingérence excessive dans les affaires commerciales et pourrait compromettre la coopération énergétique avec le Vieux Continent. Ce coup de semonce intervient alors que l’Europe dépend davantage du gaz qatari depuis la guerre en Ukraine et la réduction des livraisons russes.

Producteur majeur de GNL, aux côtés des États-Unis et de l’Australie, le Qatar a récemment multiplié les accords d’approvisionnement avec des géants comme TotalEnergies, Eni, Petronet et Sinopec. Cette mise en garde souligne les tensions croissantes entre les impératifs environnementaux européens et les intérêts énergétiques mondiaux.