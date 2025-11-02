Football- Ligue 1 (12e journée) : résultats des matches de dimanche

Résultats des rencontres de la 12e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel disputées dimanche :

Dimanche 2 novembre

Au Zouiten:

JS Omrane 0

Stade Tunisien 0

A Bizerte:

CA Bizertin 3 Mohamed Amine Allala (15), Rayane Rehimi (20), Momar Diop (88)

Olympique de Béja 0

A Sfax:

CS Sfaxien 1 Hichem Baccar (43 sp)

Espérance ST 2 Hamza Jelassi (27 sp), Youcef Belaili (45)

A Zarzis:

ES Zarzis

AS Marsa

Match arrêté à la 66e à la suite de la blessure à la tête de l’entraîneur de l’AS Marsa, Ameur Derbal, touché par un projectile, pour être transporté ensuite à l’hôpital. Le score était alors de 0-0.

Samedi 1er novembre

A Radès:

Club Africain 1 Philippe Kinzumbi (90+7)

AS Soliman 1 Mannoubi Haddad (30-SP)

A Sousse:

Etoile du Sahel 2 Mohamed Yassine Chaabani (91), Maher Besghaier (95)

ES Métlaoui 0

A Gabès:

AS Gabès 1 Gislain Ahoudo (70)

US Monastir 1 Raed Chikhaoui (96)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 2 Wael Salhi (27), Ahmed Amri (90)

JS Kairouan 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 27 12 8 3 1 19 3 +16

2. Club Africain 26 12 8 2 2 18 7 +11

3. Stade Tunisien 26 12 7 5 0 14 3 +11

4. ES Zarzis 20 11 6 2 3 15 11 +04

5. US Monastir 19 12 4 7 1 11 7 +04

6. ES Métlaoui 18 12 5 3 4 7 9 -02

7. CS Sfaxien 17 12 4 5 3 14 9 +05

8. JS Omrane 16 12 4 4 4 9 10 -01

9. Etoile du Sahel 15 12 4 3 5 15 12 +03

10. CA Bizertin 15 12 4 3 5 9 9 00

11. USB Guerdane 12 12 2 6 4 8 9 -01

12. AS Marsa 10 11 3 1 7 10 12 -02

13. AS Soliman 10 12 2 4 6 5 11 -06

14. JS Kairouan 10 12 3 1 8 8 23 -15

15. AS Gabès 8 12 1 5 6 5 14 -09

16. O. Béja 8 12 2 2 8 4 22 -18