Mahdia : un homme retrouvé mort, cinq membres de sa famille soupçonnés de meurtre !

À Mahdia, une enquête judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation a été ouverte après la découverte du corps sans vie d’un homme né en 1965.

Selon Walid Chetorbi, porte-parole du Tribunal de première instance de Mahdia, le juge d’instruction a ordonné la mise en garde à vue de cinq membres de la famille du défunt, soupçonnés d’être impliqués dans ce crime.

L’examen de la dépouille, effectué par le Procureur de la République et le juge d’instruction, a révélé une profonde blessure à la tête, considérée comme la cause probable du décès.