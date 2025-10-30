Tunis – El Aouina : le petit-fils d’un ancien ministre poignardé à mort

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé mortellement poignardé dans la région d’El Aouina, suscitant une vive émotion. Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur ce meurtre.

Le corps de la victime a été transféré au service de médecine légale pour déterminer les causes exactes du décès. D’après des sources sécuritaires relayées par Diwan FM, les unités de sécurité mènent actuellement une vaste opération pour retrouver les auteurs de ce crime. Selon les premières informations, le jeune homme serait le petit-fils d’un ancien ministre.