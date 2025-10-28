Le dinar tunisien s’apprécie face au dollar et à l’euro

Présentant ce mardi 28 octobre 2025 le rapport sur l’exécution du budget, la ministre des Finances a indiqué devant les commissions parlementaires des finances et du développement régional que les échanges commerciaux tunisiens ont connu, à fin septembre, une stabilité des exportations et une hausse des importations de 5,4 %, générant un déficit commercial de près de 10,72 milliards de dinars.

Sur le plan des entrées de devises, les recettes touristiques ont atteint, au 20 octobre 2025, 6,715 milliards de dinars, en progression de 7,7 % par rapport à la même période de 2024. Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger ont suivi la même tendance, enregistrant une hausse de 7,7 % pour s’établir à 6,692 milliards de dinars.

Côté monétaire, le dinar tunisien a gagné du terrain face aux principales devises, s’appréciant de 2,8 % par rapport au dollar et de 0,5 % vis-à-vis de l’euro, pour atteindre en moyenne 3,019 dinars pour un dollar et 3,350 dinars pour un euro.