Gaza : début d’un bombardement israélien massif mardi soir

Selon des sources médiatiques palestiniennes et israéliennes, une intense offensive israélienne a débuté mardi soir, visant plusieurs zones de la bande de Gaza. Des médias palestiniens ont rapporté que des frappes aériennes violentes ont touché l’est de Deir al-Balah, au centre du territoire, tandis que deux autres raids ont été observés dans la soirée.

Des témoins cités par l’agence Reuters ont indiqué avoir vu des avions israéliens mener des attaques sur la ville de Gaza, notamment à proximité du plus grand hôpital encore en activité dans le nord du territoire, où le nombre de victimes reste pour l’instant inconnu. Du côté israélien, des sources militaires ont confirmé le lancement d’opérations offensives dans la bande de Gaza, marquant une nouvelle escalade dans le conflit en cours.